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ОАЕ надали Україні сотні тисяч COVID-тестів та масок – ОПУ

Середа, 2 грудня 2020, 20:22

У межах домовленостей про медичну допомогу Україна отримала від уряду ОАЕ 100 тис. наборів для експрес-тестування на COVID-19 та 200 тис. захисних масок.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: отримані тести та засоби індивідуального захисту передадуть до Центру громадського здоров’я МОЗ України, який і розподілятиме їх по регіонах.

Нагадаємо: 23 квітня в Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з медичним вантажем. Літак у Києві зустрічали президент Володимир Зеленський, міністр інфраструктури Владислав Криклій, головний санітарний лікар Віктор Ляшко та інші чиновники. Загалом "Мрія" привезла 103 тонни медичного вантажу.

Після цього "Схеми" фіксували, як будівлю МОЗ у центрі столиці відвідували чиновники часів Януковича та бізнесмени із фармацевтичного ринку.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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