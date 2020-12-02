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Литва обмежить торгівлю і допускатиме зустрічі тільки по двоє

Середа, 2 грудня 2020, 21:43

У середу уряд Литви вирішив посилити умови карантину на всій території країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Литовський уряд вирішив, що в публічних місцях можуть збиратися тільки по дві людини - до цього дозволялося по п’ять. 

Крім того, обмежується торгівля у всіх тимчасових місцях. 

 "З урахуванням передсвяткового періоду, у багатьох торгових місцях починаються різдвяні ярмарки - не лише у фізичних магазинах, але і в тимчасових місцях торгівлі, де збирається багато людей", - пояснюється у проєкті постанови уряду.

Винятки передбачені лише для продажу продуктів харчування, піротехніки і острівців, обладнаних для торгівлі у торгових центрах.

На додачу уряд рекомендує відмовитися від реклами розпродажів, годин знижок і дегустацій. 

Умови посилення карантину представив тимчасовий глава МОЗ Ауреліюс Верига. Він сказав, що, незважаючи на стабільні цифри, ситуація залишається складною. 

"Хоча дані стабільні, вони залишаються високими, це чинить тиск на медустанови", - пояснив міністр.

Карантин у Литві був продовжений до 17 грудня включно.

"Українська правда" у Threads

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