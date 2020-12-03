Іспанія обмежує зібрання людей та внутрішні поїздки на різдвяні свята

Влада Іспанії вирішила обмежити зібрання людей на новорічні свята до 10 осіб та внутрішні поїздки, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Обмеження щодо зібрання стосується різдвяних свят у колі родини. Відповідне рішення було погоджено із владою на місцях. Таким чином, на різдвяні святкування вдома зможуть зібратись не більше 10 осіб.

Хоча раніше кількість людей, яка могла зібратись разом, складала максимум 6 осіб, за винятком кількох регіонів.

Із 23 грудня до 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, за виключенням відвідин сім’ї. Проте досі невідомо, яким чином це збираються контролювати.

Зазначається, що в Іспанії кожен регіон може запроваджувати обмеження самостійно.

Із листопада Мадрид ввів надзвичайний стан, що дозволяє регіонам встановлювати комендантську годину та інші обмеження.

Нагадаємо: