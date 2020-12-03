Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іспанія обмежує зібрання людей та внутрішні поїздки на різдвяні свята

Четвер, 3 грудня 2020, 01:39

Влада Іспанії вирішила обмежити зібрання людей на новорічні свята до 10 осіб та внутрішні поїздки, щоб запобігти поширенню коронавірусу. 

Джерело: Reuters

Деталі: Обмеження щодо зібрання стосується різдвяних свят у колі родини. Відповідне рішення було погоджено із владою на місцях. Таким чином, на різдвяні святкування вдома зможуть зібратись не більше 10 осіб.

Хоча раніше кількість людей, яка могла зібратись разом, складала максимум 6 осіб, за винятком кількох регіонів.

Із 23 грудня до 6 січня в країні буде заборонено переміщення людей між регіонами, за виключенням відвідин сім’ї. Проте досі невідомо, яким чином це збираються контролювати. 

Зазначається, що в Іспанії кожен регіон може запроваджувати обмеження самостійно. 

Із листопада Мадрид ввів надзвичайний стан, що дозволяє регіонам встановлювати комендантську годину та інші обмеження. 

Нагадаємо: 

  • За час пандемії в Іспанії виявили 1 мільйон 682 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Лише за минулу добу в країні зафіксували більше 9 тисяч нових хворих та близько 270 смертей.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
Останні новини
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
Усі новини...
Реклама: