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Помер експрезидент Франції Жискар д’Естен, який підтримав окупацію Криму

Четвер, 3 грудня 2020, 03:25

У віці 94 років помер колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен, який у 2014 році закликав поважати "вибір кримчан на референдумі". 

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом. За останні місяці д’Естена кілька разів госпіталізували із проблемами серця. Останній раз в лікарню його забрали 17 листопада, де він перебував 5 днів. 

Прощання із колишнім очільником Франції відбудеться у сімейному колі.

У березні 2014 року експрезидент відзначився тим, що закликав світ поважати "вибір" кримчан, маючи на увазі незаконний референдум про приєднання півострова до Росії. Тоді ж він говорив, що Україна та Крим – це дві різні проблеми, стверджуючи, що півострів віддали Києву через незрозумілі причини. 

На його переконання, Україна ніколи не стане членом ні Європейського Союзу, ні НАТО. 

Очолював Францію Валері Жискар д'Естен з 1974 по 1981 рік. До цього він займав в уряді посаді міністра економіки та фінансів. 

Нагадаємо: 

  • Росія окупувала Крим у лютому-березні 2014 року, скориставшись із трагічних подій на Майдані у центрі Києва та зміни влади в Україні після втечі Віктора Януковича в РФ.

Українська правда
Теми: ФранціяКрим


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