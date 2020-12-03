Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помер експрезидент Франції Жискар д’Естен, який підтримав окупацію Криму

Четвер, 3 грудня 2020, 02:25
Помер експрезидент Франції Жискар д’Естен, який підтримав окупацію Криму

У віці 94 років помер колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен, який у 2014 році закликав поважати "вибір кримчан на референдумі". 

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом. За останні місяці д’Естена кілька разів госпіталізували із проблемами серця. Останній раз в лікарню його забрали 17 листопада, де він перебував 5 днів. 

Прощання із колишнім очільником Франції відбудеться у сімейному колі.

У березні 2014 року експрезидент відзначився тим, що закликав світ поважати "вибір" кримчан, маючи на увазі незаконний референдум про приєднання півострова до Росії. Тоді ж він говорив, що Україна та Крим – це дві різні проблеми, стверджуючи, що півострів віддали Києву через незрозумілі причини. 

На його переконання, Україна ніколи не стане членом ні Європейського Союзу, ні НАТО. 

Очолював Францію Валері Жискар д'Естен з 1974 по 1981 рік. До цього він займав в уряді посаді міністра економіки та фінансів. 

Нагадаємо: 

  • Росія окупувала Крим у лютому-березні 2014 року, скориставшись із трагічних подій на Майдані у центрі Києва та зміни влади в Україні після втечі Віктора Януковича в РФ.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ФранціяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
Франція
У Франції за тиждень заворушень затримали близько 3,5 тис. осіб, спалили майже 6 тис. авто
У Франції вдруге ніч минула відносно спокійно, але знов кілька десятків затриманих
Посол Франції оголосив про завершення дипломатичної місії в Україні
Останні новини
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
Усі новини...
Реклама: