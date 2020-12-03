Помер експрезидент Франції Жискар д’Естен, який підтримав окупацію Криму

У віці 94 років помер колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен, який у 2014 році закликав поважати "вибір кримчан на референдумі".

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом. За останні місяці д’Естена кілька разів госпіталізували із проблемами серця. Останній раз в лікарню його забрали 17 листопада, де він перебував 5 днів.

Прощання із колишнім очільником Франції відбудеться у сімейному колі.

У березні 2014 року експрезидент відзначився тим, що закликав світ поважати "вибір" кримчан, маючи на увазі незаконний референдум про приєднання півострова до Росії. Тоді ж він говорив, що Україна та Крим – це дві різні проблеми, стверджуючи, що півострів віддали Києву через незрозумілі причини.

На його переконання, Україна ніколи не стане членом ні Європейського Союзу, ні НАТО.

Очолював Францію Валері Жискар д'Естен з 1974 по 1981 рік. До цього він займав в уряді посаді міністра економіки та фінансів.

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