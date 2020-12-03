Німеччина продовжує дію карантинних обмежень

Частковий локдаун, спричинений коронавірусом, буде діяти у Німеччині до 10 січня.

Джерело: DW

Деталі: Відповідне рішення спільно погодили канцлер Німеччини Ангела Меркель та представники федеральних земель.

Планується, що 4 січня вони знову зберуться для обговорення наступних кроків у боротьбі із поширенням коронавірусу. Раніше очікувалось, що ці обмеження будуть діяти до 20 грудня.

Як заявила Меркель, мета часткового локдауна – зменшити щоденну кількість нових хворих до максимум 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня.

"Загалом, ми далеко від цієї мети. Щоденно від коронавірусу помирає дуже багато людей", – сказала канцлер.

Водночас Німеччина готується до початку вакцинації від COVID-19.

Нагадаємо: