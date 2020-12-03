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Німеччина продовжує дію карантинних обмежень

Четвер, 3 грудня 2020, 04:16

Частковий локдаун, спричинений коронавірусом, буде діяти у Німеччині до 10 січня.

Джерело: DW

Деталі: Відповідне рішення спільно погодили канцлер Німеччини Ангела Меркель та представники федеральних земель. 

Планується, що 4 січня вони знову зберуться для обговорення наступних кроків у боротьбі із поширенням коронавірусу. Раніше очікувалось, що ці обмеження будуть діяти до 20 грудня

Як заявила Меркель, мета часткового локдауна – зменшити щоденну кількість нових хворих до максимум 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня. 

"Загалом, ми далеко від цієї мети. Щоденно від коронавірусу помирає дуже багато людей", – сказала канцлер. 

Водночас Німеччина готується до початку вакцинації від COVID-19. 

Нагадаємо: 

  • Наразі у Німеччині заборонені приватні зібрання більше 5 осіб з двох сімей. Проте із 23 грудня планувалось дозволити збиратись групами до 10 осіб, без обмежень для дітей до 14 років. Також під обмеження підпадають спортивні заходи.
  • За останніми даними, кількість випадків коронавірусу у Німеччині перевищила один мільйон. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 20 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: Німеччинакарантин


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