Німеччина продовжує дію карантинних обмежень
Четвер, 3 грудня 2020, 04:16
Частковий локдаун, спричинений коронавірусом, буде діяти у Німеччині до 10 січня.
Джерело: DW
Деталі: Відповідне рішення спільно погодили канцлер Німеччини Ангела Меркель та представники федеральних земель.
Планується, що 4 січня вони знову зберуться для обговорення наступних кроків у боротьбі із поширенням коронавірусу. Раніше очікувалось, що ці обмеження будуть діяти до 20 грудня.
Як заявила Меркель, мета часткового локдауна – зменшити щоденну кількість нових хворих до максимум 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня.
"Загалом, ми далеко від цієї мети. Щоденно від коронавірусу помирає дуже багато людей", – сказала канцлер.
Водночас Німеччина готується до початку вакцинації від COVID-19.
Нагадаємо:
- Наразі у Німеччині заборонені приватні зібрання більше 5 осіб з двох сімей. Проте із 23 грудня планувалось дозволити збиратись групами до 10 осіб, без обмежень для дітей до 14 років. Також під обмеження підпадають спортивні заходи.
- За останніми даними, кількість випадків коронавірусу у Німеччині перевищила один мільйон. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 20 тисяч осіб.
Українська правда