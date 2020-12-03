Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина продовжує дію карантинних обмежень

Четвер, 3 грудня 2020, 03:16
Німеччина продовжує дію карантинних обмежень

Частковий локдаун, спричинений коронавірусом, буде діяти у Німеччині до 10 січня.

Джерело: DW

Деталі: Відповідне рішення спільно погодили канцлер Німеччини Ангела Меркель та представники федеральних земель. 

Планується, що 4 січня вони знову зберуться для обговорення наступних кроків у боротьбі із поширенням коронавірусу. Раніше очікувалось, що ці обмеження будуть діяти до 20 грудня

Як заявила Меркель, мета часткового локдауна – зменшити щоденну кількість нових хворих до максимум 50 випадків на 100 тисяч осіб протягом одного тижня. 

"Загалом, ми далеко від цієї мети. Щоденно від коронавірусу помирає дуже багато людей", – сказала канцлер. 

Водночас Німеччина готується до початку вакцинації від COVID-19. 

Нагадаємо: 

  • Наразі у Німеччині заборонені приватні зібрання більше 5 осіб з двох сімей. Проте із 23 грудня планувалось дозволити збиратись групами до 10 осіб, без обмежень для дітей до 14 років. Також під обмеження підпадають спортивні заходи.
  • За останніми даними, кількість випадків коронавірусу у Німеччині перевищила один мільйон. За минулу добу COVID-19 підтвердили у 20 тисяч осіб.

Українська правда
Теми: Німеччинакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus
Німеччина дає Україні в допомогу те, що зараз у пріоритеті – Пісторіус
Міноборони Німеччини: інвестиції підуть в Україну лише у складі НАТО, вступ має бути прискорений
Останні новини
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україні прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
12:13
Умєров запросив Туреччину до Морської коаліції
12:13
Лідери ЄС запевняють, що знайдуть рішення про 50 млрд євро для України
11:55
На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський
11:53
Лише близько 7 тисяч осіб в Україні офіційно зареєструвалися волонтерами
Усі новини...
Реклама: