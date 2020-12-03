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Канада планує почати вакцинацію від COVID-19 на початку 2021 року

Четвер, 3 грудня 2020, 04:15

Канада очікує отримати вакцину від коронавірусу у першому кварталі 2021 року. Тоді ж планують розпочати вакцинацію.

Джерело: заступник головного лікаря Канади Говардж Нджо, цитує "Укрінформ

Деталі: Відзначається, що перші партії вакцин будуть обмеженими. Наразі уряд та партнери Канади працюють над визначенням груп, яким вакцина потрібна перш за все. 

У першій хвилі, за словами заступника головного лікаря, планується вакцинувати 3 мільйони людей.

"Ми очікуємо до кінця березня отримати 6 млн доз вакцин, якщо два перспективні кандидати – від Pfizer та від Moderna – будуть затверджені й готові до постачання в Канаду. Тож наразі ми розглядаємо 6 млн доз, але за "дводозним" графіком. На початку близько 3 млн канадців будуть вакциновані", – сказав Нджо.

За його словами, до пріоретичних груп, які перші отримають вакцинку, ймовірно потраплять правоохоронці, медики, пожежники, особи із важкими хворобами та інші категорії. 

"У такій географічно великій країні, як наша, можна очікувати на певні логістичні складнощі. Для допомоги у передбаченні й вирішенні потенційних ускладнень, Агентство громадського здоров’я працює зі Збройним силами, чий персонал був невід’ємною складовою нашої реакції на COVID-19 від самого початку пандемії", – заявив заступник головного лікаря Канади.  

Для початку процесу вакцинації уряд країни вже придбав мільйони голок, шприців та холодильників для зберігання вакцин.  

Нагадаємо: 

  • Вакцини від COVID-19 виробників Pfizer/BioNTech та Moderna ще не отримали офіційного дозволу, проте фармкомпанії та авіалінії вже готують потужності до поставок.

Теми: Канадавакцинація
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