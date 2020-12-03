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Пандемія: у США виявили майже третину нових випадків захворювання

Четвер, 3 грудня 2020, 05:25
Пандемія: у США виявили майже третину нових випадків захворювання

За минулу добу у світі підтвердили майже 635 тисяч випадків коронавірусу. 

Джерело: дайні сайту Worldometer

Деталі: Так, значно зросла кількість нових випадків коронавірусу, в США нарахувала більше 200 тисяч нових хворих.

У майже чотири рази менше інфікованих знайшли у Бразилії. В Індії та Туреччині зареєстрували більше 30 тисяч 

Україна серед країн світу займає 12 позицію за  добовою захворюваністю, серед країн Європи – на 6. 

За цей же період від ускладнень померли рекордні 12 376 хворих. 

 

Наразі у світі лікуються від коронавірусу 18,3 мільйона хворих на COVID-19, одужали – майже 50 млн осіб, померли – 1 мільйон 498 тисяч інфікованих.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус
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