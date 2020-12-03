Головні новини середи і ночі: помаранчева зона в Україні, результати соцопитування

Карантин вихідного дня скасовано, діятиме помаранчева зона, Рейтинг довіри все ще очолює Зеленський, але на п’яти наступають несподівані суперники, — актуальні новини 2 грудня.

Про нові карантинні обмеження

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав певний результат, продовжувати його не будуть: у країні діятимуть обмеження щодо помаранчевої зони.

Про результати соцопитувань

Рейтинг довіри все ще очолює президент Володимир Зеленський, але наступні міський голова Києва Віталій Кличко та колишній глава уряду Володимир Гройсман.

Менше половини українців підтримують запровадження "жорсткого карантину", більше половини – за такі заходи на свята, протягом двох тижнів підтримка локдауну як такого зросла на 6%.

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