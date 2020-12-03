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Бойовики не дають спокою українським бійцям біля Водяного – ООС

Четвер, 3 грудня 2020, 06:24
Бойовики не дають спокою українським бійцям біля Водяного – ООС

2 грудня збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню, зосередившись на  українських позиціях біля Водяного.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Водночас три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета та стрілецької зброї". 

Деталі: На цій же ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 3 грудня, російсько-окупаційні війська двічі порушили мирні домовленості. 

Знову неподалік Водяного ворог застосував декілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши кілька заборонених мін ПОМ-2.

Про ці дії російських найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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