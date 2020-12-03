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"Ауді" вилетів на зустрічну на Львівщині: троє загиблих

Четвер, 3 грудня 2020, 09:38
Ауді вилетів на зустрічну на Львівщині: троє загиблих
Тут і далі фото поліції

Водій автомобіля "Ауді" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з мікроавтобусом на Львівщині – у результаті ДТП загинули троє людей.

Джерело: поліція Львівської області у Facebook

Дослівно: "Водій автомобіля "Ауді", 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер", яким керував житель Рівненської області віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса та його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненщини, отримали тілесні ушкодження, від яких померли у лікарні".

 

Деталі: Аварія сталася близько 6 ранку 3 грудня на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Сабанівка Радехівського району.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Проводиться досудове розслідування.

Українська правда

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Теми: ЛьвівщинаДТПжертви
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