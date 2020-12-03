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У Києві другу добу поспіль падає кількість нових хворих на COVID

Четвер, 3 грудня 2020, 09:52
У Києві другу добу поспіль падає кількість нових хворих на COVID
Фото КМДА

За добу 2 грудня у столиці зареєстрували 1364 нових випадки захворювання на коронавірус, 30 людей померли. Кількість нових хворих зменшується другий день поспіль. 

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Ще 1364 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 30 людей".

Деталі: Серед нових хворих 785 жінок віком від 18 до 89 років, 460 чоловіків віком від 18 до 91 року, 63 дівчинки від 1 місяця до 17 років та 56 хлопчиків від 1 місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, 40 медиків.

76 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському (354), у Подільському (146) та у Дарницькому (142) районах.  

Станом на 3 грудня у столиці вже 75 376 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 1369 киян. Подолали хворобу 24 275 мешканців Києва, з них 512 за минулу добу.   

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Передісторія: 

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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