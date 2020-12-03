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Українська армія хоче активніше брати участь в операціях НАТО

Четвер, 3 грудня 2020, 11:39

Збройні Сили України готові збільшити національні внески в операції під проводом НАТО та залучатися до планування операцій Альянсу із врегулювання криз на ранніх етапах.

Джерело: міністр оборони Андрій Таран під час брифінгу для послів та представників держав-членів НАТО, цитує Міноборони

Пряма мова: "Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухомˮ: маємо кращі можливості, але водночас і зобов’язання для досягнення спільних цілей".

Він нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів НАТО, що приєдналися до Сил реагування НАТО (NRF). З 2010 року підрозділи Збройних Сил України чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення та один транспортний літак Іл-76 до NRF-2021.

Міністр оборони запевнив, що, навіть в умовах російської агресії, Україна є і залишатиметься надійним партнером Альянсу, який бере участь в операціях під проводом НАТО в Косово та Афганістані.

Наступного року Військово-Морські Сили ЗС України планують приєднатися до операції "Морський охоронецьˮ у Середземному морі двома патрульними катерами типу "Islandˮ, отриманими від США в рамках безпекового пакету допомоги, а в 2023 році долучити до участі в операції флагман ВМС ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Зазначається, що спільно з Міністерством закордонних справ України оборонне відомство вживає заходів для направлення у 2021 році двох представників ЗС України до тренувальної місії НАТО у Республіці Ірак.

Теми: НАТОУкраїнаармія


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