У Києві обмежать рух на двох мостах

На мосту Метро та Північному мосту у Києві частково обмежать рух у зв’язку з ремонтними та протиаварійними роботами.

Джерело: КК "Київавтодор" у Facebook



Дослівно: "На мосту Метро через р. Дніпро розпочались протиаварійні роботи. Буде частково обмежено рух до 13 грудня.

Аби зменшити вплив на трафік з 8:00 до 14:00 працюватимемо у напрямку Лівого берега. А з 14:00 до 17:00 – у напрямку Правого берега".

Деталі: На Північному мосту частково обмежать рух з 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня – там виконуватимуть поточний ремонт. Працівники КП "Київавтошляхміст" працюватимуть у напрямку Троєщини.