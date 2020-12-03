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У Києві обмежать рух на двох мостах

Четвер, 3 грудня 2020, 13:10
Фото з Facebook КК "Київавтодор"

На мосту Метро та Північному мосту у Києві частково обмежать рух у зв’язку з ремонтними та протиаварійними роботами.  

Джерело: КК "Київавтодор" у Facebook 

Дослівно: "На мосту Метро через р. Дніпро розпочались протиаварійні роботи. Буде частково обмежено рух до 13 грудня.

Аби зменшити вплив на трафік з 8:00 до 14:00 працюватимемо у напрямку Лівого берега. А з 14:00 до 17:00 – у напрямку Правого берега".

Деталі: На Північному мосту частково обмежать рух з 21:00 4 грудня до 12:00 7 грудня – там виконуватимуть поточний ремонт. Працівники КП "Київавтошляхміст" працюватимуть у напрямку Троєщини. 

 

Українська правда
Теми: Київдороги


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