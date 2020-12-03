Рада запевняє G7, що "швидко" шукає компроміс щодо брехні в деклараціях
Керівництво Верховної Ради України та представники фракцій і груп парламенту обговорили з послами країн G7 відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та повернення ув'язнення за недостовірне декларування.
Джерело: сайт параленту
Деталі: Парламентарі запевнили, що у Верховній Раді є згода щодо необхідності якнайшвидше відновити ефективну діяльність антикорупційних органів та роботу системи е-декларування, зокрема повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.
У парламенті створено робочу групу, яка працює над вирішенням трьох ключових питань: відновлення відповідальності за недостовірне декларування; створення дійсно ефективних механізмів роботи антикорупційних органів, а також збалансування умов діяльності органів влади, зокрема Конституційного Суду України.
Під час зустрічі обговорили "необхідність швидкого ухвалення відповідного рішення".
Послів країн "Великої сімки" поінформували, що йде робота над "єдиним законопроектом, що об’єднає переваги документу, підготовленого парламентською робочою групою, та ініціативи президента України".
Дослівно: "Пошук компромісного рішення допоможе якнайшвидше відновити систему е-декларування та мінімізує ризики оскарження узгоджених змін до антикорупційного законодавства в Конституційному Суді України".
Нагадаємо: Від скандального рішення КС, що призвело до кризи в антикорупційних органах та закриття низки кримінальних проваджень, минуло вже більше місяця.
Через визнання Конституційним судом неконституційними норм щодо недостовірного декларування та повноважень НАЗК Україна ризикує втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів, також це ставить під сумнів безвізовий режим із ЄС. Україні треба відновити покарання за приховування статків при декларуванні, хоча за брехню в деклараціях за 2017-2019 роки покарання вже не буде.
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції", а нардепи на чолі зі спікером зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України".
- 27 листопада у ВР зареєстрували президентський законопроєкт щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації, а 30 листопада робоча група спікера зареєструвала законопроєкт про повернення відповідальності за брехню в декларації без покарання у вигляді позбавлення волі
- Національне агентство з питань запобігання корупції та Національне антикорупційне бюро заявляли, що кримінальну відповідальність за недостовірні відомості в деклараціях посадовців важливо відновити до кінця року.
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