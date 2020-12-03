У Словаччині за звинуваченням у корупції затримали одного із найбагатших людей країни

Словацька поліція в рамках антикорупційного розслідування затримала олігарха Ярослава Гашчака, другого в списку найбагатших людей країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Гашчак є партнером-засновником інвестиційної групи Penta Investments, яка минулого року оцінила свої активи в 11,2 мільярда євро. Йому пред'явлено звинувачення в корупції і відмиванні грошей, пов'язаних з так званою "справою Горили".

Десятки поліцейських увірвалися в штаб-квартиру Penta в Братиславі і провели обшуки і затримання. Крім Гашчака були затримані ще чотири топменеджери компанії.

Представник Penta Мартін Данко повідомив, що Гашчаку було пред'явлено звинувачення в корупції за незаконне отримання даних секретних прослушок. За словами Данко, Гашчак відкидає звинувачення і буде використовувати всі законні засоби для боротьби з ними.

"Справа Горили" з'явилася ще в 2011 році після того, як ЗМІ опублікували аудіо- та відеозаписи про регулярні зустрічі вищих урядовців з Гашчаком на конспіративній квартирі Словацької цивільної розвідки і контррозвідки в Братиславі протягом тривалого часу (в 2002-2010 роках). На одному із записів Гашчак обговорював хабар з офіційними особами з уряду. Згодом справа затихла і до відповідальності нікого не притягнули.

"Справа Горили" відновилася після приходу до влади прем'єр-міністра Ігоря Матовича, який виграв вибори з кампанією по боротьбі з хабарництвом.

Він заявив, що "розв'язав руки" поліції з тих пір, як прийшов до влади на початку цього року. Головному спецпрокурори, колишньому президенту поліції, кільком суддям і низці впливових бізнесменів були пред'явлені звинувачення в корупції та інших злочинах в останні тижні.

Матович є затятим критиком компанії Penta, яка серед інших підприємств володіє найбільшою приватною страховою компанією в ЄС.

У структурах компанії працює понад 46 000 осіб в таких галузях, як фінансові послуги, нерухомість, охорона здоров'я, роздрібна торгівля, виробництво і засоби масової інформації. У 2019 виручка компанії склала 6,9 млрд євро.

За даними Forbes, Гашчак займає друге місце в списку найбагатших людей Словаччини, його статок оцінюється в 1,1 мільярда євро. У середу він пішов з поста керуючого партнера Penta Investment.