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Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців

Четвер, 3 грудня 2020, 16:51

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що спеціальна моніторингову місія ОБСЄ не дозволяє своїм членам контактувати з представниками угорської меншини на Закарпатті.

Про це Сійярто заявив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке проходить в онлайн-форматі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він сказав, що просив Албанію, яка зараз головує в ОБСЄ, прислати спостерігачів на Закарпаття, де у понеділок відбулися обшуки СБУ. 

Однак, стверджує глава угорського МЗС, глава спеціальної моніторингової місії у Києві заборонив членам місії контактувати з угорцями Закарпаття, а дозволив їм поговорити тільки з українськими спецслужбами.

"Це неприпустимо, обурливо і скандально. Це суперечить цілям і принципам ОБСЄ, і рішенню про створення цієї спеціальної спостережної місії, у яку Угорщина також робить свій вклад", - заявив Сійярто.

Угорський міністр попросив прем'єр-міністра Албанії вжити заходів, щоб місія ОБСЄ могла зв'язатися також з представниками угорської громади.

Він підкреслив, що також очікує солідарності від членів НАТО і пообіцяв, що Угорщина блокуватиме зближення НАТО та України, поки українці будуть тиснути на угорську національну меншину.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ провела обшуки у організаціях угорської громади Закарпаття та у одного з її лідерів, фактично звинувативши їх у підтримці сепаратизму.

Будапешт відразу відреагував, заявивши протест МЗС України та викликавши посла України в Угорщині.

1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Генсек НАТО заявив, що Угорщина та Україна повинні вирішити суперечку у двосторонньому порядку.

Детальніше про ситуацію у статті: Проти НАТО та "сепаратизму": як дії СБУ на Закарпатті створили проблеми для України

Теми: УгорщинаЗакарпаттяОБСЄ


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