У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники

На шахті "Тернівська", що на Дніпропетровщині, стався обвал гірської породи на глибині більше кілометра.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "З шахти "Тернівська" (ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат") повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1383 м. На місці обвалу працюють рятувальники".

Деталі: За попередньою інформацією, яка є у Волинця, з-під завалу дістали одну людину. Інформація про стан здоров’я уточнюється.

Українська правда