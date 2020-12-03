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У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники

Четвер, 3 грудня 2020, 16:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники

На шахті "Тернівська", що на Дніпропетровщині, стався обвал гірської породи на глибині більше кілометра.

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook

Пряма мова: "З шахти "Тернівська" (ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат") повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1383 м. На місці обвалу працюють рятувальники".

Деталі: За попередньою інформацією, яка є у Волинця, з-під завалу дістали одну людину. Інформація про стан здоров’я уточнюється.

 

Українська правда

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Теми: шахтинадзвичайна подіяДніпропетровська область
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