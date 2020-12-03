У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
Четвер, 3 грудня 2020, 16:34
На шахті "Тернівська", що на Дніпропетровщині, стався обвал гірської породи на глибині більше кілометра.
Джерело: голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook
Пряма мова: "З шахти "Тернівська" (ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат") повідомляють про обвал гірської породи на горизонті 1383 м. На місці обвалу працюють рятувальники".
Деталі: За попередньою інформацією, яка є у Волинця, з-під завалу дістали одну людину. Інформація про стан здоров’я уточнюється.
Українська правда