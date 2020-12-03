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У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США

Четвер, 3 грудня 2020, 16:42

Адміністрація нового президента США Джо Байдена має забезпечити посилення торгових відносин із Україною. 

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"Сполучені Штати і зараз є одним із ключових партнерів України, в тому числі – у таких важливих секторах, як ядерна енергетика. Ми очікуємо, що зміна адміністрації відкриє можливість для нашої співпраці у нових сектрах, таких як  IT або штучний інтелект, а також очікуємо посилення нашої співпраці в енергетики, в першу чергу відновлюваній, та у торгівлі зрідженим газом",- заявив він. 

Ігор Жовква також заявив про доцільність створення зони вільної торгівлі із США. 

"Це дуже гарна ідея, над якою нам треба почати думати вже зараз. У нас є пакет пропозицій про посиленню торгівлі із Сполученими Штатами, і ми вже готові до діалогу з новою адміністрацією",- додав він. 

Нагадаємо, раніше торговий представник України Тарас Качка висловив сумнів щодо того, що нова адміністрація у США підтримує таку ініціативу, але він вважає таку лібералізацію потрібною для України. Читайте детальніше: Тарас Качка: В очах європейських фермерів Україна абсолютно невиправдано стала монстром

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийСШАБайден
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