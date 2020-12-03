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Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування

Четвер, 3 грудня 2020, 16:57
Ворог на Донбасі активізувався: 7 обстрілів, 4 мінування

В районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь і мінував териорію забороненими боєприпасами.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру штабу ООС

Деталі: Від початку доби 3 грудня збройні формування російської Федерації та її найманці 7 разів порушили домовленості про всеохоплюючий режим тиші.

Зокрема неподалік Водяного, ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цій самій ділянці противник чотири рази дистанційно мінував позиції українських військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

В штабі зазначають, що ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому бійці ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.

Українська правда
Теми: війнаООСОб'єднані сили на Донбасі
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