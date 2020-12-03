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Поліція Києва вже піймала в метро 148 порушників карантину

Четвер, 3 грудня 2020, 18:31

За період дії карантинних обмежень поліцейські столичної підземки задокументували 148 порушень пасажирами дотримання карантину.

Джерело: поліція Києва

Деталі: З початку карантину (12 березня) столичні правоохоронці склали 148 адміністративних матеріалів, з яких 63 направлено на розгляд у районні суди міста Києва. Трьох осіб оштрафували на 17 тисяч гривень. Окрім цього, на 85 громадян накладено штраф правами поліції метрополітену за неправильне носіння індивідуальних засобів захисту.

Як зазначив начальник превентивної діяльності управління поліції в метрополітені Олександр Киричук, правоохоронці в метро в першу чергу превентивно роз’яснюють пасажирам правила носіння засобів індивідуального захисту:

За неносіння маски, згідно з новим законом, штраф складає 170-255 гривень.

Поліцейські наголошують на необхідності не лише носіння засобів індивідуального захисту, але й правильного їх використання.

На порушників, котрі категорично не погоджуються з законними вимогами поліції, правоохоронці на місці складають адміністративний протокол.

Так, правами поліції в київському метрополітені уже накладено штраф на 85 осіб на загальну суму 14 450 гривень.

Правоохоронці вкотре закликають громадян не порушувати встановлених протиепідемічних заходів та не наражати себе і оточуючих на небезпеку.

Українська правда
Теми: карантинКиївметро


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