Росія заблокувала рішення ОБСЄ, яке ускладнило б перекидання зброї на окупований Донбас

Україна та ще 33 країни-учасниці ОБСЄ внесли проєкт рішення про постійну моніторингову місію у районах вздовж непідконтрольної Україні ділянки кордону з РФ, але Росія заблокувала його.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі міністерської ради ОБСЄ.

Він звернув увагу на те, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ регулярно виявляє на окупованому Донбасі сучасну російську зброю та факти перекидання такої зброї з Росії.

"Ми вдячні 33 країнам-учасницям, які приєдналися до нас та стали співавторами проєкту міністерського рішення щодо постійного моніторингу ОБСЄ районів, що прилягають до непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону. Встановлення постійного такого моніторингу, що є у положеннях Мінського протоколу, який підписала і Росія, могло би стати практичною відповіддю ОБСЄ на цей триваючий конфлікт.

Блокування цього рішення однією країною - РФ - вкотре демонструє небажання Москви виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями", - заявив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС додав, що Україна прагне мирного врегулювання конфлікту та продемонструвала це на практиці низкою кроків у рамках "нормандського формату" та Тристоронньої контактної групи.

"Ми ніколи не визнаємо порушення свого суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. Росія має припинити агресію проти України, забрати війська та найманців з території України та повністю виконати Мінські домовленості", — наголосив міністр.