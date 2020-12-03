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Україна невдовзі почне переговори про вільну торгівлю послугами з Ізраїлем

Четвер, 3 грудня 2020, 18:03

Україна та Ізраїль почнуть перемовини про лібералізацію торгівлі послугами, як тільки запрацює угода про вільну торгілвлю товарами.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

"ЗВТ із Ізраїлем почне роботу з початку 2021 року. Але, як ви знаєте, ця угода має багато виключень. Тому можна говорити, що вона має в першу чергу політичний характер. Тому ми покладаємо більші сподівання на іншу угоду – про вільну торгівлю послугами",- заявив він.

За словами Ігоря Жовкви, попередні дормовленості про такі переговори були достягнені ще минулого року під час візиту до Києва премєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

"Ця угода має допомогти українському IT-сектору і не лише йому. Тому ми з нетерпінням чекаємо початку дії режиму вільної торгівлі товарами і готуємося до нових переговорів з Ізраїлем",- додав він.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльторгівляУкраїна
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