Україна невдовзі почне переговори про вільну торгівлю послугами з Ізраїлем
Україна та Ізраїль почнуть перемовини про лібералізацію торгівлі послугами, як тільки запрацює угода про вільну торгілвлю товарами.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту" заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.
"ЗВТ із Ізраїлем почне роботу з початку 2021 року. Але, як ви знаєте, ця угода має багато виключень. Тому можна говорити, що вона має в першу чергу політичний характер. Тому ми покладаємо більші сподівання на іншу угоду – про вільну торгівлю послугами",- заявив він.
"Ця угода має допомогти українському IT-сектору і не лише йому. Тому ми з нетерпінням чекаємо початку дії режиму вільної торгівлі товарами і готуємося до нових переговорів з Ізраїлем",- додав він.
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