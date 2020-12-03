Рада Європи стурбована незавершеним розслідування вбивства Гонгадзе через 20 років

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) розглянув виконання українською владою рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гонгадзе проти України" і висловив стурбованість з приводу незавершеного розслідування через 20 років після вбивства журналіста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення КМРЄ.

Комітет з "глибоким занепокоєнням" відзначив, що через 20 років після викрадення і вбивства Гонгадзе провадження у справі ще не завершено, і не було досягнуто відчутного прогресу ні в завершенні касаційного провадження у справі Пукача, одного з винних у вбивстві, ні у кримінальнальному розслідуванні за фактом підбурення та організації вбивства.

Комітет закликав українську владу якомога швидше надати інформацію про результати касаційного провадження стосовно вироку, винесеного Пукачу.

Члени комітету висловили надію, що провадження буде швидко завершено, оскільки воно вже три роки чекає розгляду у Верховному суді.

КМРЄ також "наполегливо закликав владу забезпечити якнайшвидше завершення розслідування" за фактом підбурювання та організації вбивства відповідно до стандартів Конвенції з прав людини.

Комітет закликав українську владу надати детальну інформацію про стан і очікувані терміни розслідування, беручи до уваги, серед іншого, передачу справи Державному бюро розслідувань.

На попередньому розгляді цієї справи у листопаді 2019 року Комітет міністрів РЄ висловив розчарування, що після 18 років розслідування обставин загибелі журналіста Георгія Гонгадзе організатори і замовники убивства досі не виявлені.