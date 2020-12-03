Новини 3 грудня: оновлення в "Укроборонпромі", задум РФ в ТКГ

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому", Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі, — актуальні новини 3 грудня.

Про оновлення в "Укроборонпромі"

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Про задум РФ в ТКГ

Українська сторона вважає, що Росія намагається замінити процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі дискусією між Україною та представниками ОРДЛО.

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