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Новини 3 грудня: оновлення в "Укроборонпромі", задум РФ в ТКГ

Четвер, 3 грудня 2020, 20:47

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому", Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі, — актуальні новини 3 грудня.

Про оновлення в "Укроборонпромі"

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Про задум РФ в ТКГ

Українська сторона вважає, що Росія намагається замінити процес врегулювання збройного конфлікту на Донбасі дискусією між Україною та представниками ОРДЛО.

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Підозрюваного у причетності до заволодіння майном Нацгвардії екс-нардепа та екс-власника будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася відпустили під цілодобовий домашній арешт, він пішов на співпрацю зі слідством.

Фірма тестя скандального заступника Єрмака Олега Татарова отримала від Київради землі на 21 мільйон гривень одразу після його призначення в Офіс президента.

Вища рада правосуддя рекомендує президенту Володимиру Зеленському призначити суддею Печерського суду Києва Віктора Кицюка, який у 2017 році був позбавлений статусу судді, а в 2014-му засуджував активістів "Автомайдану" за поїздку до Межигір'я.

Комітет з питань правоохоронної діяльності пропонуватиме Верховній Раді прийняти компромісний законопроєкт щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування – у ньому передбачені штраф і обмеження волі.

Парламент Молдови 3 грудня у першому читанні схвалив проєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування та проголосував за поправки, які створюють можливість для повернення російських інформаційних і аналітичних програм.



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