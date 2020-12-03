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У Британію прибули перші партії вакцини Pfizer/BioNTech – ЗМІ

Четвер, 3 грудня 2020, 20:52

Перші партії вакцини від COVID-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, прибули до Великої Британії. 

Про це повідомив британський телеканал Sky News, пише "Європейська правда".

Британія стала першою західною країною, яка затвердила використання вакцини Pfizer/BioNTech. Очікується, що препарат почнуть застосовувати у вівторок, 8 грудня. 

Повідомляється, що вакцину привезли вантажівками через тунель під Ла-Маншем і зараз її розвозять по території країни. 

Вакцина виробляється в Бельгії і перед введенням її необхідно зберігати при температурі -70°C.

Наступного тижня вакцина буде у розпорядженні 50 лікарень. Першими її отримають люди, старші 80 років, і персонал будинків для літніх людей.

Із надходженням нових доз, які прибудуть, можливо, в новому році, вакцинація буде проводитися для інших груп ризику. 

Очікується, що основна частина вакцинації відбуватиметься в період з січня по квітень.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив у середу, що розповсюдження вакцини зіткнеться з "величезними матеріально-технічними проблемами". Він зазначив, що знадобиться кілька місяців для захисту від коронавірусу всіх найуразливіших груп. 

Уряд Британії на цей час замовив 40 мільйонів доз вакцини. Цього достатньо для імунізації 20 мільйонів осіб. Очікується, що спершу в країну надійде 800 тисяч доз.

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