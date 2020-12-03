Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Британію прибули перші партії вакцини Pfizer/BioNTech – ЗМІ

Четвер, 3 грудня 2020, 21:52

Перші партії вакцини від COVID-19, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech, прибули до Великої Британії. 

Про це повідомив британський телеканал Sky News, пише "Європейська правда".

Британія стала першою західною країною, яка затвердила використання вакцини Pfizer/BioNTech. Очікується, що препарат почнуть застосовувати у вівторок, 8 грудня. 

Повідомляється, що вакцину привезли вантажівками через тунель під Ла-Маншем і зараз її розвозять по території країни. 

Вакцина виробляється в Бельгії і перед введенням її необхідно зберігати при температурі -70°C.

Наступного тижня вакцина буде у розпорядженні 50 лікарень. Першими її отримають люди, старші 80 років, і персонал будинків для літніх людей.

Із надходженням нових доз, які прибудуть, можливо, в новому році, вакцинація буде проводитися для інших груп ризику. 

Очікується, що основна частина вакцинації відбуватиметься в період з січня по квітень.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив у середу, що розповсюдження вакцини зіткнеться з "величезними матеріально-технічними проблемами". Він зазначив, що знадобиться кілька місяців для захисту від коронавірусу всіх найуразливіших груп. 

Уряд Британії на цей час замовив 40 мільйонів доз вакцини. Цього достатньо для імунізації 20 мільйонів осіб. Очікується, що спершу в країну надійде 800 тисяч доз.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 4 грудня: ФСБ і "обстріли на кордоні", ймовірний локдаун у січні

Під час ймовірного локдауну кордони для українців будуть відкритими – Зеленський

У справі Микитася сплив "мільйонний хабар Гройсману", в експрем'єра заперечують

Екскомандир "Беркуту", якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, поновився на посаді в МВС

Рада повернула покарання за брехню в декларації, але без в'язниці

інфографікаСоціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків

Усі новини...
Останні новини
04:48
NASA повідомила, коли модернізований вантажний корабель SpaceX притискується до МКС
03:34
У світі знов антирекорд з кількість заражень за добу
02:59
Молдова: Додон сподівається встигнути підписати закон про російську мову до інавгурації Санду
01:29
Касацію у справі Пукача не можуть розглянути з 2016 року – адвокатка Ґонґадзе
00:33
Україна залишається одним з лідерів в Європі за кількістю нових випадків COVID-19
23:59
Степанов каже, що 4 з 5 COVID-тестів в Україні роблять безкоштовно
23:27
фото, відеоНад окупованим Кримом пролетів великий український прапор
22:45
ЄС виділив 2 млн євро на сучасні центри обробки даних для Нацполіції
22:24
Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС
22:05
Новини економіки: ФОПів звільнили від податків на карантин, ціни на нафту зростають
Усі новини...