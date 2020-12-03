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Блогерці-телеведучій оголосили підозру за погрози слідчій поліції

Четвер, 3 грудня 2020, 22:21
Блогерці-телеведучій оголосили підозру за погрози слідчій поліції
фото з обшуків

Поліція Київщини повідомила про підозру блогерці Альоні Лоран за втручання в діяльність працівниці правоохоронного органу.

Джерело: пресслужба поліції Київщини, Лоран в Instagram

Дослівно: "Упродовж двох місяців жінка переслідувала слідчу Києво-Святошинського відділу поліції та користуючись своєю публічністю у соціальних мережах намагалась "залякати" працівника поліції, аби та прийняла "позитивне" рішення у кримінальному провадженні стосовно її чоловіка".

Деталі: Раніше правоохоронець повідомила про підозру 32-річному чоловікові Лоран. Коли вона про це дізналася, почала погрожувати "магічними здібностями" слідчій, а потім ще й надсилати їй на мобільний смс із погрозами.

31-річній блогерці повідомили про підозру, їй загрожує штраф до ста неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи до одного року, або арешт до трьох місяців.

Сама Лоран в соцмережах написала, що правоохоронці провели у неї обшуки, вилучили нібито карти для гадання, свічки, літературу про магію, дитячий планшет, мобільні телефони.

Поліція Київщини повідомила про підозру відомій блогерці за втручання в діяльність працівника правоохоронного...

Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 3 грудня 2020 р.

Нагадаємо: Раніше поліція запобігла викраденню доньки Лоран з вимогою викупу.

 

Українська правда

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Теми: Київська областьполіція
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