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За жовтень і листопад коронавірус забрав життя ще 500 000 людей

П'ятниця, 4 грудня 2020, 01:11

За жовтень і листопад 2020 року у світі померло понад 500 тисяч пацієнтів з COVID-19.

Джерело: дані сайту Worldometers 

Деталі: Наразі в світі діагностовано 65 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 510 350 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 18 мільйонів людей.

Що передувало: 28 вересня світ перетнув позначку у 1 мільйон смертей через коронавірус.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Теми: коронавірус


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