За жовтень і листопад коронавірус забрав життя ще 500 000 людей
П'ятниця, 4 грудня 2020, 00:11
За жовтень і листопад 2020 року у світі померло понад 500 тисяч пацієнтів з COVID-19.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Наразі в світі діагностовано 65 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 45 мільйонів хворих вилікувалися, 1 510 350 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 18 мільйонів людей.
Що передувало: 28 вересня світ перетнув позначку у 1 мільйон смертей через коронавірус.
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