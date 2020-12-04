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Війська Росії в Україні вели обстріл з мінометів, гранатометів та артилерійських систем

П'ятниця, 4 грудня 2020, 06:10
Війська Росії в Україні вели обстріл з мінометів, гранатометів та артилерійських систем

Російсько-окупаційні війська на сході України минулої доби 9 разів порушили перемир'я. Окупанти використовувати міномети, гранатомети та важке озброєння.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 3 грудня, було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. 

Так, поблизу Водяного противник здійснив обстріл позицій з мінометів 120-го калібру та автоматичного гранатомета. Неподалік цього ж населеного пункту, використовуючи заборонені міни ПОМ-2, ворог чотири рази провів дистанційне мінування місцевості перед позиціями наших військ.

Також, окупанти здійснили декілька провокативних пострілів з ручних протитанкових гранатометів в районі населених пунктів Шуми та Авдіївка, а поблизу Опитного – з підствольного гранатомета.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було. Вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Від початку поточної доби,  в ранковий час 4 грудня, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року та використали заборонене важке озброєння, а саме артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети, здійснивши обстріл  наших позицій поблизу населеного пункту Водяне.

Вогневі дії противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи вогонь у відповідь не відкривали."

Важливо знати: Станом на 30 листопада, за даними воєнної розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисяч осіб, зокрема, близько 3000 кадрових військових Росії.

Читайте також: Звільнений з полону танкіст розповів "Українській правді" про російських військових на Донбасі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасОб'єднані сили на ДонбасіРосіяокупація
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