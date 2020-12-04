Байден попросить американців носити маски 100 днів 

Обраний президент США Джо Байден заявляє, що попросить американців носити захисні маски протягом його перших 100 днів на посаді.

Джерело: Байден в ефірі CNN у першому після обрання спільному інтерв’ю з обраною віцепрезиденткою Камалою Гарріс, "Радіо Свобода"

Пряма мова Байдена: "У день інавгурації я попрошу людей протягом 100 днів носити маски … не назавжди, лише 100 днів".

Деталі: Адміністрація Байдена перебере повноваження в січні на тлі погіршення ситуації з пандемією COVID-19.

За словами Байдена, широке використання масок призведе до "значного зниження" в поширенні вірусу.

Обраний президент часто закликав носити маски під час виборчої кампанії.

Однак він визнавав, що президент може не мати законних повноважень видавати загальнонаціональне розпорядження.

В інтерв’ю Байден сказав, що там, де він має виконавчу владу, зокрема щодо федеральної власності й міждержавного транспорту, включаючи літаки й автобуси, він видасть наказ, що вимагає носіння масок.

Байден також заявив, що готовий публічно вакцинуватися проти коронавірусу.

Довідка: Американські органи охорони здоров’я заявляють, що носіння маски забезпечує певний захист людині, яка її вдягає, і допомагає зменшити передачу вірусу від заражених людей.

Авіакомпанії, аеропорти і більшість громадського транспорту в країні вже вимагають носіння масок.