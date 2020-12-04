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Мовний омбудсмен закликав депутатів не порушувати закон і говорити державною

П'ятниця, 4 грудня 2020, 09:25
Мовний омбудсмен закликав депутатів не порушувати закон і говорити державною
Фото з Facebook Кременя

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав депутатів рад усіх рівнів дотримуватися закону і розмовляти українською мовою.

Джерело: Кремінь у Facebook

Пряма мова: "Враховуючи публічну інформацію, неодноразові звернення та скарги громадян, які надходять до Секретаріату уповноваженого, хотів би ще раз наголосити, що, відповідно до статті 12 закону ("Про забезпечення функціонування української мови як державної" – ред.), робочою мовою діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі мовою засідань, заходів, зустрічей, документообігу та діловодства, є державна мова. Тому звертаюся до депутатів рад усіх рівнів неухильно виконувати мовне законодавство".

Деталі: Він також нагадав, що з 16 січня 2021 року всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, повинні будуть обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

Кремінь закликав представників місцевої влади забезпечити імплементацію цієї норми та мовного законодавства в цілому на підприємствах, в торговельних мережах, в установах та організаціях комунальної форми власності.

За словами мовного омбудсмена, важливо сприяти опануванню державною мовою громадянами України, створювати умови для поліпшення якості викладання в закладах освіти, відкривати курси з вивчення української мови, в тому числі за професійним спрямуванням, підтримувати книговидання і книгорозповсюдження, заохочувати заклади культури та мистецтва.

Що було раніше: Кремінь заявив, що з 2021 року кожен, хто у майбутньому претендуватиме на посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен буде підтвердити своє знання державної мови.

Українська правда

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Теми: мовамісцева влада
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