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ЄС підтвердив рішення відкласти засідання Ради асоціації з Україною

П'ятниця, 4 грудня 2020, 12:49

Європейський союз дійсно прийняв рішення відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила Представництво ЄС в Україні у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Справді, Раду асоціації було відкладено доти, доки умови дадуть змогу провести її особисто. Тим часом ми продовжуємо наші тісні контакти з українськими колегами", - сказали у пресслужбі Представництва ЄС.

Співрозмовники "Європейської правди" в уряді також підтвердили, що причиною такого рішення є націленість на особисту зустріч, яка за нинішніх епідемічних умов є неможливою.

Раду асоціації планувалося провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.

1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року.

У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні.

Утім, у Брюсселі також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.

Теми: ЄСєвроінтеграція


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