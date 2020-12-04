Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС підтвердив рішення відкласти засідання Ради асоціації з Україною

П'ятниця, 4 грудня 2020, 11:49

Європейський союз дійсно прийняв рішення відкласти проведення Ради асоціації Україна-ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила Представництво ЄС в Україні у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Справді, Раду асоціації було відкладено доти, доки умови дадуть змогу провести її особисто. Тим часом ми продовжуємо наші тісні контакти з українськими колегами", - сказали у пресслужбі Представництва ЄС.

Співрозмовники "Європейської правди" в уряді також підтвердили, що причиною такого рішення є націленість на особисту зустріч, яка за нинішніх епідемічних умов є неможливою.

Раду асоціації планувалося провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Така зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.

1 грудня Єврокомісія та зовнішньополітична служба ЄС оприлюднили звіт, у якому були оцінені реформи в Україні, а також досягнення й провали в імплементації угоди про асоціацію протягом останнього року.

У документі, зокрема, вказується на те, що останні рішення Конституційного суду України поставили під загрозу досягнення у боротьбі з корупцією в Україні.

Утім, у Брюсселі також вказали і на позитивні здобутки у сфері верховенства права та боротьбі з корупцією.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
ЄС
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: