Верховний суд Нідерландів відмовив РФ у відтермінуванні виплати $50 млрд у справі "ЮКОСа"

Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії про призупинення виконання судових рішень Гаазького арбітражу за позовами ексакціонерів нафтової компанії "ЮКОС".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.

"У справі між Російською Федерацією і трьома колишніми акціонерами нафтової компанії "ЮКОС" Верховний суд сьогодні відхилив клопотання Російської Федерації про призупинення виконання арбітражних рішень, винесених в 2014 році. Ці рішення зобов'язали Російську Федерацію виплатити близько 50 мільярдів доларів компенсації за нездатність захистити інтереси акціонерів" - йдеться у повідомленні суду.

Суд оцінив, як будуть порушені інтереси обох сторін у разі призупинення виконання рішень, і не знайшов підстав для задоволення клопотань РФ.

"Колишні акціонери "ЮКОСа" можуть продовжувати домагатися виконання арбітражних рішень в очікуванні остаточного рішення у справі", - повідомив Верховний суд.

Прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков не став коментувати рішення Верховного Суду. "Я зараз не готовий проконсультувати, тому що не володію детальною інформацією. Я утримуюся від коментарів", - сказав Пєсков.

Акціонери звернулися в Міжнародний арбітраж в Гаазі ще в 2005 році. 2007 року суд дійшов до висновку, що в Росії на ЮКОС на початку 2000-х здійснили масштабну атаку з метою довести компанію до банкрутства, забрати її активи і відсторонити голову організації Ходорковського з політики.

Позов колишніх акціонерів ЮКОСа третейський суд в Гаазі задовольнив в липні 2014 року. Тоді Росію зобов'язали виплатити позивачам 50 мільярдів доларів.