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Більше 60% росіян незадоволені роботою чиновників – опитування

П'ятниця, 4 грудня 2020, 13:37

61% росіян негативно оцінюють роботу чиновників, і тільки 19% ними задоволені.

Джерело: результати опитування російського "Фонда Общественное Мнение"

Деталі: При цьому 34% респондентів відзначили, що зараз чиновники справляються зі своїми завданнями гірше, ніж 15-20 років тому, 26% дотримуються протилежної думки.

Дослідження також з'ясувало, що у 20% росіян перші асоціації при слові "чиновник" - це хабарі і злодійство.

За даними ФОМ, 55% росіян не хотіли б, щоб їхня дитина стала чиновником.

Опитування проводилося в телефонному режимі 27-29 листопада по всій Росії. Опитано 1000 респондентів.

Як пише РБК, результати дослідження прокоментував прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Пряма мова: "Мені як чиновнику дуже прикро таке чути, бо, звичайно, в сім'ї не без виродка, як то кажуть. Але чиновники у своїй більшості - це люди, які працюють дуже багато, чесно і дійсно на благо країни".

Українська правда
Теми: Росіяопитуваннявлада


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