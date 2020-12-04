В Одесі депутати від ОПЗЖ, "За майбутнє" й Шарія заблокували облраду

Перша сесія Одеської обласної ради почалася з блокування трибуни й президії представниками трьох партій: "Опозиційна платформа – За життя", "За майбутнє" і "Партія Шарія".

Джерело: "Думская", сайт Одеси 048.ua

Деталі: Перша сесія Одеської обласної ради VIII скликання розпочалася зі скандалу.

Представники ОПЗЖ, "За майбутнє" і Шарія звинуватили президентську партію "Слуга народу" та її союзників в інтригах через те, що тервиборчком затягує реєстрацію восьми депутатів від "За майбутнє" та одного ОПЗЖ. Це не дозволяє трьом партіям сформувати більшість і домогтися обрання потрібної їм людини головою облради.

Насправді, заяви від цих людей надійшли напередодні ввечері і комісія просто не встигла їх розглянути.

Кандидат в депутати від ОПЗЖ Юлія Шестокович заявила, що в Одеській обласній ТВК немає кворуму з 10 рсіб, щоб зареєструвати партію "За майбутнє". Нібито немає 4 членів ТВК від партії "Слуга народу", голови теж немає.

ОПЗЖ, "За майбутнє" і партія Шарія планують блокувати трибуну доти, доки всі кандидати в депутати від їхніх політсил не будуть зареєстровані: "Ми будемо тут стояти до тих пір, поки депутатів не зареєструють. День, два, три, до перемоги".

Разом із обласними депутатами трибуну блокують їхні однопартійці із міськради.

"Слуга народу" та її союзники висувають на голову облради Григорія Діденка (чоловік нардепки Юлії Діденко), а ОПЗЖ з колегами бачать у цьому кріслі заступника голови минулого скликання Вадима Шкаровського.