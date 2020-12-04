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На вихідних буде морозно, але сухо

П'ятниця, 4 грудня 2020, 14:14
Фото chasdiy.org

У найближчі три доби в Україні очікується морозна погода без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 5 грудня без опадів, у західних областях уночі та вранці місцями туман, вночі у західних і південних областях 1-4° тепла, вдень 3-8°, на Закарпатті та півдні Одещини до 12° тепла; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, в Луганській області до 8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях, місцями у південній частині пориви 15-20 м/с. 

 
Фото meteo.gov.ua

У Києві в суботу без опадів, вночі та вдень 0-2° тепла, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 5 грудня найвища температура вдень була 14,7° у 2008 році, найнижча вночі -19,3° у 1902 році.

6 грудня також без опадів, вночі у західних областях від 3° тепла до 2° морозу, удень 0-5° тепла (на Закарпатті 7-12°); на решті території вночі 4-9° морозу, вдень приблизно 0°, на сході, північному сході, вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях та місцями у південній частині пориви 15-20 м/с.

 
Фото meteo.gov.ua

У Києві в неділю без опадів, вночі 5-7° морозу, вдень приблизно 0°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Теми: погода


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