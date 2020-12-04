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У Москві затримали блогера, у якого в ефірі померла жінка

П'ятниця, 4 грудня 2020, 13:28
У Москві затримали блогера, у якого в ефірі померла жінка

У Москві затримали 30-річного блогера Стаса Решетнікова, відомого як Reeflay, під час відеотрансляції якого померла молода жінка.

Джерело: BBC News Україна

Деталі: Слідчий висунув йому звинувачення в умисному завданні шкоди здоров'ю, що стало причиною смерті 27-річної Валентини Григор'євої.

Деякі ЗМІ також повідомляли, що дівчина, про яку йдеться, була вагітною, проте правоохоронці це заперечили.

Решетніков виявив тіло дівчини в середу під час трансляції, яку вів зі своєї квартири. Він поклав тіло на диван і під час ефіру намагався зробити так, аби дівчина прийшла до тями, але згодом сказав, що тіло холодне.

Усе це відбувалося у прямому ефірі на Youtube.

До квартири викликали поліцію та швидку. Медики констатували смерть - це також потрапило на стрім.

Причина смерті дівчини ще офіційно не встановлена. Але, за даними експерта, в потерпілої зокрема зафіксована закрита черепно-мозкова травма, численні синці та субдуральна гематома.

Відомо, що в ніч на середу Решетніков та Григор'єва провели так званий "треш-стрім". За певну суму пожертв учасники такого стріму виконують різні завдання, іноді принизливі.

Зараз три останні відео стріму на каналі Reeflay видалені.

Під час стріму в дівчини та блогера, ймовірно, стався конфлікт. ЗМІ з посиланням на сусідку пари розповіли, що перед смертю Решетніков вигнав її на мороз.

Сам він на відео каже, що Григор'єва замерзла і звинувачує себе в її смерті.

Водночас агентство ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляло, що блогер під час розмови з поліцією все ж заперечував свою провину і заявляв, що померла нібито вживала наркотики.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіянадзвичайна подіясоцмережі
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