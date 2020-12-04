Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Туреччина знає, чий Крим, але РФ продовжить переконувати її в зворотному

П'ятниця, 4 грудня 2020, 14:39

У Кремлі заявляють, що тема окупованого Криму входить до кола питань, щодо яких позиції Москви і Анкари кардинально розходяться, але РФ "продовжить доводити до Туреччини свою позицію".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Відносини між Росією і Туреччиною важливі для нас, для наших колег в Анкарі, для регіональної безпеки і стабільності. Ці відносини носять взаємовигідний характер, ґрунтуються на принципах невтручання в справи одне одного і поваги інтересів.

Разом з тим, певна річ, у наших відносинах є і розбіжності. Крим відноситься до серйозних розбіжностей, тут у нас діаметрально протилежна точка зору. Ми продовжимо доводити до наших турецьких візаві нашу послідовну позицію щодо Криму".

Деталі: На прохання уточнити, чи обговорюється тема Криму між Москвою і Анкарою, Пєсков сказав: "Ця тема не може обговорюватися ніяк, але ми доводимо свою позицію до наших турецьких друзів і продовжимо це робити досить терпляче і послідовно".

Чому це важливо: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразов наголошував, що Туреччина не визнавала і не визнає анексію Криму Росією. Водночас ще в 2018 році лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зазначав, що РФ не полишає спроби нав’язати Туреччині своє бачення окупації.

Російські спецслужби в Криму мали намір організувати експертне вивчення ситуації на півострові з подальшим представленням результатів Туреччині, що за кінцеву мету могло мати визнання анексії Криму.

Теми: КримокупаціяТуреччинаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 4 грудня: ФСБ і "обстріли на кордоні", ймовірний локдаун у січні

Під час ймовірного локдауну кордони для українців будуть відкритими – Зеленський

У справі Микитася сплив "мільйонний хабар Гройсману", в експрем'єра заперечують

Екскомандир "Беркуту", якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, поновився на посаді в МВС

Рада повернула покарання за брехню в декларації, але без в'язниці

інфографікаСоціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків

Усі новини...
Крим
Помер експрезидент Франції Жискар д’Естен, який підтримав окупацію Криму
Окупанти в Криму хочуть посадити власника каналу ATR на 19 років
Київ виступає за створення позиції спецпредставника ЄС щодо Криму – Кулеба
Останні новини
04:48
NASA повідомила, коли модернізований вантажний корабель SpaceX притискується до МКС
03:34
У світі знов антирекорд з кількість заражень за добу
02:59
Молдова: Додон сподівається встигнути підписати закон про російську мову до інавгурації Санду
01:29
Касацію у справі Пукача не можуть розглянути з 2016 року – адвокатка Ґонґадзе
00:33
Україна залишається одним з лідерів в Європі за кількістю нових випадків COVID-19
23:59
Степанов каже, що 4 з 5 COVID-тестів в Україні роблять безкоштовно
23:27
фото, відеоНад окупованим Кримом пролетів великий український прапор
22:45
ЄС виділив 2 млн євро на сучасні центри обробки даних для Нацполіції
22:24
Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС
22:05
Новини економіки: ФОПів звільнили від податків на карантин, ціни на нафту зростають
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!