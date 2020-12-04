Туреччина знає, чий Крим, але РФ продовжить переконувати її в зворотному

У Кремлі заявляють, що тема окупованого Криму входить до кола питань, щодо яких позиції Москви і Анкари кардинально розходяться, але РФ "продовжить доводити до Туреччини свою позицію".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Відносини між Росією і Туреччиною важливі для нас, для наших колег в Анкарі, для регіональної безпеки і стабільності. Ці відносини носять взаємовигідний характер, ґрунтуються на принципах невтручання в справи одне одного і поваги інтересів.

Разом з тим, певна річ, у наших відносинах є і розбіжності. Крим відноситься до серйозних розбіжностей, тут у нас діаметрально протилежна точка зору. Ми продовжимо доводити до наших турецьких візаві нашу послідовну позицію щодо Криму".

Деталі: На прохання уточнити, чи обговорюється тема Криму між Москвою і Анкарою, Пєсков сказав: "Ця тема не може обговорюватися ніяк, але ми доводимо свою позицію до наших турецьких друзів і продовжимо це робити досить терпляче і послідовно".

Чому це важливо: Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразов наголошував, що Туреччина не визнавала і не визнає анексію Криму Росією. Водночас ще в 2018 році лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв зазначав, що РФ не полишає спроби нав’язати Туреччині своє бачення окупації.

Російські спецслужби в Криму мали намір організувати експертне вивчення ситуації на півострові з подальшим представленням результатів Туреччині, що за кінцеву мету могло мати визнання анексії Криму.