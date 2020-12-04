Стефанчук подолав COVID-19
П'ятниця, 4 грудня 2020, 15:16
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук одужав після захворювання на COVID-19.
Джерело: Facebook-сторінка Стефанчука
Пряма мова: "Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій. 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат".
Деталі: При цьому Стефанчук додав, що має "певні побічні наслідки". Заступник глави парламенту сподівається незабаром приступити до виконання своїх обов’язків.
Він закликав дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму і дезінфікувати руки.
Нагадаємо:
- 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
- 12 листопада у Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19.
- За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.
Українська правда