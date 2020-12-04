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Стефанчук подолав COVID-19

П'ятниця, 4 грудня 2020, 14:16
Стефанчук подолав COVID-19

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук одужав після захворювання на COVID-19. 

Джерело: Facebook-сторінка Стефанчука

Пряма мова: "Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій. 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат".

Деталі: При цьому Стефанчук додав, що має "певні побічні наслідки".

Заступник глави парламенту сподівається незабаром приступити до виконання своїх обов’язків.

Він закликав дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму і дезінфікувати руки.

Нагадаємо: 

  • 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
  • 12 листопада у Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19. 
  • За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірус
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