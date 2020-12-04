Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Стефанчук подолав COVID-19

П'ятниця, 4 грудня 2020, 15:16

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук одужав після захворювання на COVID-19. 

Джерело: Facebook-сторінка Стефанчука

Пряма мова: "Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій. 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат".

Деталі: При цьому Стефанчук додав, що має "певні побічні наслідки". Заступник глави парламенту  сподівається незабаром приступити до виконання своїх обов’язків.

Він закликав дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму і дезінфікувати руки.

Нагадаємо: 

  • 11 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
  • 12 листопада у Стефанчука підтвердили захворювання на COVID-19. 
  • За час пандемії понад 70 депутатів Верховної Ради заразилися коронавірусом, тобто кожен шостий.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 4 грудня: ФСБ і "обстріли на кордоні", ймовірний локдаун у січні

Під час ймовірного локдауну кордони для українців будуть відкритими – Зеленський

У справі Микитася сплив "мільйонний хабар Гройсману", в експрем'єра заперечують

Екскомандир "Беркуту", якого обвинувачували у злочинах проти Майдану, поновився на посаді в МВС

Рада повернула покарання за брехню в декларації, але без в'язниці

інфографікаСоціологи порівняли ставлення українців до Степанова, Супрун та інших медиків

Усі новини...
Covid-2019
Навіть при жорсткому карантині транспорт не закриють – прем’єр
Вакцина Moderna від COVID-19 дає імунітет як мінімум на три місяці – вчені
Степанов розповів, коли Україна отримає вакцину від COVID-19
Останні новини
04:48
NASA повідомила, коли модернізований вантажний корабель SpaceX притискується до МКС
03:34
У світі знов антирекорд з кількість заражень за добу
02:59
Молдова: Додон сподівається встигнути підписати закон про російську мову до інавгурації Санду
01:29
Касацію у справі Пукача не можуть розглянути з 2016 року – адвокатка Ґонґадзе
00:33
Україна залишається одним з лідерів в Європі за кількістю нових випадків COVID-19
23:59
Степанов каже, що 4 з 5 COVID-тестів в Україні роблять безкоштовно
23:27
фото, відеоНад окупованим Кримом пролетів великий український прапор
22:45
ЄС виділив 2 млн євро на сучасні центри обробки даних для Нацполіції
22:24
Екскомандир "Беркуту", якого суд поновив на посаді, не служитиме в поліції – МВС
22:05
Новини економіки: ФОПів звільнили від податків на карантин, ціни на нафту зростають
Усі новини...