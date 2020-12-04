Стефанчук подолав COVID-19

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук одужав після захворювання на COVID-19.

Джерело: Facebook-сторінка Стефанчука

Пряма мова: "Нарешті негативний тест приніс позитивний настрій. 23 дні боротьби з хворобою дали свій результат".

Деталі: При цьому Стефанчук додав, що має "певні побічні наслідки". Заступник глави парламенту сподівається незабаром приступити до виконання своїх обов’язків.

Він закликав дотримуватися соціальної дистанції, маскового режиму і дезінфікувати руки.

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