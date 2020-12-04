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СБУ затримала у трьох регіонах агітаторів, які закликали захопити владу

П'ятниця, 4 грудня 2020, 16:56

Служба безпеки повідомила, що викрила у Дніпрі, Черкасах та Сумській області мережу агітаторів, які через інтернет закликали до захоплення влади та зміни держкордонів країни.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Кіберфахівці СБУ встановили мешканців Черкас та Роменського району Сумської області, які у соцмережах "розміщували матеріали щодо зміни меж держкордону та закликали до захоплення держвлади".

 

За інформацією СБУ, вказані матеріали "агітатори" отримували з пропагандистських інтернет-видань РФ та сайтів незаконних збройних формувань.

Наразі співробітники СБУ у Дніпропетровській області перевіряють причетність керівника двох громадських об’єднань до розміщення матеріалів про повалення конституційного ладу та закликів до створення "спеціальних територіальних громад народовладдя" на сторінках однієї із соцмереж.

 

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч.2 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

 

Українська правда
Теми: СБУдержзрада


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