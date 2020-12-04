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Бойовики двічі обстрілювали позиції ЗСУ, одного бійця поранили

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:33

Від початку доби 4 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення "тиші".

Джерело: штаб ООС

Деталі: Неподалік населеного пункту Водяне ворог здійснив обстріл із артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.

Неподалік Луганського унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець ОС.

Наразі він у лікарні, стан здоров’я середньої важкості.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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