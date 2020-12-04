Бойовики двічі обстрілювали позиції ЗСУ, одного бійця поранили
П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:33
Від початку доби 4 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення "тиші".
Джерело: штаб ООС
Деталі: Неподалік населеного пункту Водяне ворог здійснив обстріл із артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.
Неподалік Луганського унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець ОС.
Наразі він у лікарні, стан здоров’я середньої важкості.
Українська правда