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Опер з СБУ створив банду вимагачів у Харкові – ДБР

П'ятниця, 4 грудня 2020, 17:36

Оперуповноважений управління СБУ в Харківській області підозрюється в тому, що організував злочинне угрупування, яке займалося насильницьким вимаганням.

Джерело: сайт Державного бюро розслідувань

Деталі: За даними слідства, у травні 2019 року, знаючи, що в одній з лісосмуг Харкова знаходиться так звана "закладка", 6 членів групи влаштували засідку. Коли ж до вказаного місця підійшов чоловік і забрав речовину, його почали бити. Погрожуючи фізичною розправою та кримінальною відповідальністю, вимагали 100 тисяч гривень.

Через те, що вказаної суми потерпілий не мав, наступного дня його відвезли до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на 100 тисяч.

Пізніше члени угрупування вдруге влаштували засідку. У чергової жертви вимагали 3 тисячі доларів. Потерпілий вирішив виконати незаконні вимоги і сплатив 57 тис. грн.

Таким чином працівник СБУ підозрюється у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України). Йому загрожує до 7 років в'язниці.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

Українська правда
Теми: СБУкриміналХарків


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