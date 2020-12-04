Перелік "червоних" країн для українців скоротився до 36

Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон за показниками поширення COVID-19.

Як повідомляє "Європейська правда", список з інформацією станом на 4 грудня доступний на сайті МОЗ.

Кількість "червоних" країн скоротилась до 36, тоді як минулого тижня складала 38, позаминулого - 44.

До "червоної" зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні (493,9). Минулого тижня цей показник для України складав 392,6.

До "червоної" зони, серед інших, увійшли КНДР, Румунія, Чехія, Вірменія, Болгарія, Італія, Польща, Швейцарія, Португалія, Швеція, Угорщина, США, Австрія, Словенія, Литва, Хорватія, Чорногорія, Люксембург, Сербія та Грузія.

Всього у списку - 194 держави.

Після прибуття з країн "червоної" зони вимагається самоізоляція із застосуванням додатка "Дій вдома". Ізоляцію можливо припинити достроково після отримання негативного ПЛР-тесту.