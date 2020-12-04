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Грузія, попри жорсткий "локдаун", зареєструвала рекордні 5 тисяч заражень

П'ятниця, 4 грудня 2020, 18:13

У Грузії за минулу добу вперше зареєстрували понад 5 тисяч заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це повідомили в органах охорони здоров’я.

За останні 24 години в країні повідомили про 5068 нових хворих - новий рекорд з початку епідемії. Більшість заражень - майже 2 тисячі - припадають на Тбілісі.

Досі найвищим показником приросту хворих були 4780 заражень, зареєстровані 27 листопада - рівно тиждень тому.

38 хворих померли, а одужали за добу - 2336 осіб. 

Зазначимо, населення всієї Грузії приблизно співмірне з населенням Києва. 

Як випливає із таблиці, яку наводить українське Міністерство охорони здоров’я у списку країн "зеленої" та "червоної" зони, Грузія зараз - на першому місці у світі за кількістю нових заражень на 100 тисяч населення за останні 2 тижні.

З початку епідемії у Грузії виявили 152 704 випадків коронавірусу. З усіх хворих за час епідемії, 1425 - померли, 126 904 - одужали, хворі на цей час - 24 349

У лікарнях перебувають 6 571 пацієнтів з коронавірусом. З них 1070 - у важкому стані, з яких 476 потребують апаратів ШВЛ.

Нагадаємо, Грузія оголосила жорсткий локдаун з 28 листопада майже до кінця січня - з обіцянкою послаблень на свята. У найбільших містах, зокрема Тбілісі, зупинили навіть громадський транспорт.

Теми: Грузіякарантин


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