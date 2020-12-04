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Новини 4 грудня: ФСБ і обстріли на кордоні, ймовірний локдаун у січні

П'ятниця, 4 грудня 2020, 21:26

Росія заявила про перестрілку на кордоні з Україною, МОЗ пропонує локдаун після Нового року, — актуальні новини 4 грудня.

Про ФСБ і обстріли на кордоні

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що на кодоні з Україною трапилася перестрілка. 

Державна прикордонна служба не знайшла підтвердження заяві ФСБ РФ щодо порушення групою осіб кордону з України та вогневого протистояння.

Про локдаун у січні

Зеленський розповів, що в грудні локдауну точно не буде, а буде в січні – ймовірність його "не мала". Проте президент не радить продавати квитки та скасовувати відпустки – державний кордон буде відкритий на в’їзд та виїзд для українців.

Водночас Міністерство охорони здоров'я не буде пропонувати запроваджувати локдаун до кінця року, але запропонує жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

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