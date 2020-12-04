Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Естонії слідом за прем’єром на самоізоляцію пішла президентка

П'ятниця, 4 грудня 2020, 20:56

Президентка Естонії Керсти Кальюлайд у п’ятницю слідом за прем’єр-міністром країни вирушила на самоізоляцію. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR

Кальюлайд написала в соціальних мережах, що дізналась у п’ятницю про минулий контакт з людиною, в якої пізніше був діагностований коронавірус. З цією особою президентка контактувала у вівторок.

"Я перебуваю в самоізоляції відповідно до інструкцій Департаменту здоров'я, і ​​всі фізичні зустрічі, заплановані на цей і наступний тиждень, на жаль, мають бути скасовані", - написала вона.

Кальюлайд запевнила, що почувається добре, вже здала тест на COVID-19 і результат виявився негативним.

У середу, 2 грудня, президентка Естонії перебувала з робочим візитом в Італії, де зустрілася з президентом Італії Серджо Маттареллою і прем'єр-міністром Джузеппе Конте. 

Раніше в першій половині дня п’ятниці прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що він іде на самоізоляцію через близький контакт із зараженим коронавірусом.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: