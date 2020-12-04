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ЄС виділив 2 млн євро на сучасні центри обробки даних для Нацполіції

П'ятниця, 4 грудня 2020, 22:45

Національна поліція України (НПУ) запустили два новітні модульні центри обробки даних, закупівлю обладнання до яких профінансував Європейський Союз в обсязі 2 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Консультативної місії ЄС, яка підтримує реформу сектору цивільної безпеки України

Нове обладнання забезпечує дотримання новітніх стандартів безпеки й ефективності роботи з даними. Передачу обладнання, закупленого коштом ЄС, забезпечило Управління ООН з обслуговування проєктів у співпраці з КМЄС в межах комплексу заходів підтримки України з боку ЄС.

Вартість серверів, встановлених у центрах, становить близько 2 млн євро, повідомили в КМЄС на запит "Європейської правди".

Нові центри обробки даних, місце розташування яких не розголошується, підтримуватимуть роботу більш ніж 45 тисяч поліцейських по всій Україні на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Два центри обробки даних є черговим заходом технічної підтримки з боку ЄС, спрямованої на організацію безпечного й оперативного обміну даними між місцевими та центральними органами Національної поліції, відзначили у КМЄС.

"В умовах сьогодення ефективність роботи Нацполіції значною мірою залежить від передових технологій. І мова йде не лише про ефективні інформаційні та комунікаційні інструменти. Ситуація довкола COVID-19 призвела до того, що чимало служб перейшли до роботи в режимі онлайн, що розширило можливості для кіберзлочинців", – зазначив голова Консультативної місії ЄС Антті Хартікайнен. 



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