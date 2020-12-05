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Північний потік-2: РосЗМІ повідомили про відновлення будівництва

Субота, 5 грудня 2020, 08:03
Північний потік-2: РосЗМІ повідомили про відновлення будівництва

З 5 грудня у водах Німеччини має відновитися укладання труб для газопроводу "Північний потік-2". Роботи виконуватиме спеціалізована баржа "Фортуна", яка ходить під російським прапором.

Джерело: РБК з посиланням на Федеральне морське і гідрографічне агентство Німеччини

Деталі: За даними російського видання, у Балтійському морі, на південь від мілководного району Адлергрунд, судно "Фортуна" вестиме підводні операції на трубопроводі з 5 по 31 грудня.

Станом на ранок суботи "Фортуна" ще перебуває у німецькому порту Вісмар.

27 листопада німецьке морське агентство розмістило повідомлення для моряків про проведення в цьому ж районі в тих же координатах підводного укладання труб на двох паралельних нитках неназваного трубопроводу.

Проєктна компанія Nord Stream 2 підтвердила, що мова йде про відновлення будівництва "Північного потоку-2", поки лише в водах Німеччини. Роботи будуть вестися з використанням якірного судна орієнтовно з 5 по 31 грудня.

Нагадаємо: Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що газопровід "Північний потік-2" буде добудований до кінця, але невідомо коли саме.

При цьому за даними видання Bild, Джо Байден після приходу до влади у США буде готовий "поховати" "Північний потік-2".

Теми: газРосіяНімеччина
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