Зеленський зустрівся з військовими на Донбасі

У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби.

Він також вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.

пресслужба президента

Військовослужбовці подарували президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.