Зеленський зустрівся з військовими на Донбасі
Неділя, 6 грудня 2020, 16:43
У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.
Джерело: пресслужба президента
Деталі: Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби.
Він також вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.
Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.
Військовослужбовці подарували президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.
Українська правда