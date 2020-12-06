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Зеленський зустрівся з військовими на Донбасі

Неділя, 6 грудня 2020, 17:43
пресслужба президента

У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Донецькій області.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: Зеленський оглянув бойові позиції та ознайомився з умовами несення служби.

Він також вшанував полеглих героїв на символічній алеї пам’яті, облаштованій на місці загибелі бійців.

Президент привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки. Він подякував воїнам за службу.

 
пресслужба президента

Військовослужбовці подарували президенту пам’ятний сувенір – інсталяцію, складену з осколків ворожих артилерійських снарядів.

Українська правда
Теми: ЗеленськийОб'єднані сили на Донбасі


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