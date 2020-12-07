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СБУ викрила командування військової частини на розтраті

Понеділок, 7 грудня 2020, 10:01
СБУ викрила командування військової частини на розтраті

Контррозвідники Служби безпеки викрили командування однієї з військових частин, дислокованих у Полтавській області, на розтраті бюджетних грошей під час держзакупівель військового обмундирування.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, посадовці купували елементи військового обмундирування за безпідставно завищеними цінами.

Вони створили штучні умови для перемоги визначеної комерційної структури під час закупівель.

Фігуранти привласнили 30% "різниця" від суми укладеного договору з постачальниками продукції.

Під час обшуків на території військової частини правоохоронці виявили документацію із доказами протиправної діяльності.

 

Також вилучили зразки придбаних товарів для експертизи на відповідність технічним вимогам.

За оцінками експертів, оборудка завдала державі збитки у розмірі понад 1 мільйон гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у межах кримінального провадження за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Українська правда

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Теми: СБУгрошірозвідка
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