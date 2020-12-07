Тихановська готова керувати Білоруссю 45 днів, але "питання відкрите"

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила, що готова очолити Білорусь у перехідний період, а також представити концепцію проведення нових виборів і проєкт конституційної реформи.

Джерело: інтерв'ю Тихановської та її радників TUT.BY

Деталі: Тихановська нагадала, що її команда розробляє документи для проведення нових виборів.

Опозиціонерка зізналася, що підготувала новорічне звернення до білорусів, але чи буде це "щось оригінальне, як у Зеленського в минулому році", чи традиційне звернення біля ялинки, її команда тримає в секреті.

На запитання, чи вважає вона себе майбутнім керівником Білорусі, Тихановська відповіла: "Керівником на 45 днів, сподіваюся".

Її команда вважає, що це – мінімум, який необхідний до проведення нових виборів.

На думку Тихановської, треба почати з переговорів із владою, а коли домовленостей буде досягнуто, політв'язнів відпущено – тоді почнеться перехідний період, який призведе до нових виборів.

Пряма мова Тихановської: "Думаю, у нас всі документи на той час будуть підготовлені вже остаточно, крок за кроком там буде прописаний. Але знову ж таки все залежить і від переговорів, і від того, хто буде за цим столом переговорів, і де в цей час буде колишній президент.

Тому скільки часу я буду очолювати Білорусь – питання відкрите. Програму допомоги та проєкт конституційної реформи, про які я говорила, ми викладемо буквально днями".

Пряма мова Франака Вячорки: "Ми опублікуємо кілька документів: перший – пропозиції щодо проведення нових виборів, другий – програму економічної допомоги на транзитний період – що потрібно, щоб врятувати найбільш незахищені соціальні групи, третій – це сценарії розвитку подій, щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, не все буде ідеально і треба бути готовими до різних сценаріїв, четвертий – пропозиції щодо конституційної реформи, але не те, що робить Лукашенко, а саме принципи Конституції, щоб гарантувати мирні зміни, щоб не було враження, що після реформи Конституції стане ще гірше".

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