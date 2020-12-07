Тихановська готова керувати Білоруссю 45 днів, але "питання відкрите"
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила, що готова очолити Білорусь у перехідний період, а також представити концепцію проведення нових виборів і проєкт конституційної реформи.
Джерело: інтерв'ю Тихановської та її радників TUT.BY
Деталі: Тихановська нагадала, що її команда розробляє документи для проведення нових виборів.
Опозиціонерка зізналася, що підготувала новорічне звернення до білорусів, але чи буде це "щось оригінальне, як у Зеленського в минулому році", чи традиційне звернення біля ялинки, її команда тримає в секреті.
На запитання, чи вважає вона себе майбутнім керівником Білорусі, Тихановська відповіла: "Керівником на 45 днів, сподіваюся".
Її команда вважає, що це – мінімум, який необхідний до проведення нових виборів.
На думку Тихановської, треба почати з переговорів із владою, а коли домовленостей буде досягнуто, політв'язнів відпущено – тоді почнеться перехідний період, який призведе до нових виборів.
Пряма мова Тихановської: "Думаю, у нас всі документи на той час будуть підготовлені вже остаточно, крок за кроком там буде прописаний. Але знову ж таки все залежить і від переговорів, і від того, хто буде за цим столом переговорів, і де в цей час буде колишній президент.
Тому скільки часу я буду очолювати Білорусь – питання відкрите. Програму допомоги та проєкт конституційної реформи, про які я говорила, ми викладемо буквально днями".
Пряма мова Франака Вячорки: "Ми опублікуємо кілька документів: перший – пропозиції щодо проведення нових виборів, другий – програму економічної допомоги на транзитний період – що потрібно, щоб врятувати найбільш незахищені соціальні групи, третій – це сценарії розвитку подій, щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, не все буде ідеально і треба бути готовими до різних сценаріїв, четвертий – пропозиції щодо конституційної реформи, але не те, що робить Лукашенко, а саме принципи Конституції, щоб гарантувати мирні зміни, щоб не було враження, що після реформи Конституції стане ще гірше".
Передісторія:
- 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, переможцем яких оголосили знову Олександра Лукашенка. Відтоді тривають акції протесту: частина білорусів не визнає Лукашенка президентом і вимагає нових виборів.
- Влада жорстко придушує акції протесту, лідерів опозиції або взяла під варту, або змусила виїхати за кордон.
- У неділю 6 грудня в Мінську за порушення законодавства про масові заходи затримали понад 300 осіб.