Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Тихановська готова керувати Білоруссю 45 днів, але "питання відкрите"

Понеділок, 7 грудня 2020, 11:07
Тихановська готова керувати Білоруссю 45 днів, але питання відкрите
Telegram Тихановської

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила, що готова очолити Білорусь у перехідний період, а також представити концепцію проведення нових виборів і проєкт конституційної реформи.

Джерело: інтерв'ю Тихановської та її радників TUT.BY

Деталі: Тихановська нагадала, що її команда розробляє документи для проведення нових виборів.

Опозиціонерка зізналася, що підготувала новорічне звернення до білорусів, але чи буде це "щось оригінальне, як у Зеленського в минулому році", чи традиційне звернення біля ялинки, її команда тримає в секреті.

На запитання, чи вважає вона себе майбутнім керівником Білорусі, Тихановська відповіла: "Керівником на 45 днів, сподіваюся".

Її команда вважає, що це – мінімум, який необхідний до проведення нових виборів.

На думку Тихановської, треба почати з переговорів із владою, а коли домовленостей буде досягнуто, політв'язнів відпущено – тоді почнеться перехідний період, який призведе до нових виборів.

Пряма мова Тихановської: "Думаю, у нас всі документи на той час будуть підготовлені вже остаточно, крок за кроком там буде прописаний. Але знову ж таки все залежить і від переговорів, і від того, хто буде за цим столом переговорів, і де в цей час буде колишній президент.

Тому скільки часу я буду очолювати Білорусь – питання відкрите. Програму допомоги та проєкт конституційної реформи, про які я говорила, ми викладемо буквально днями".

Пряма мова Франака Вячорки: "Ми опублікуємо кілька документів: перший – пропозиції щодо проведення нових виборів, другий – програму економічної допомоги на транзитний період – що потрібно, щоб врятувати найбільш незахищені соціальні групи, третій – це сценарії розвитку подій, щоб люди розуміли, що є кілька варіантів, не все буде ідеально і треба бути готовими до різних сценаріїв, четвертий – пропозиції щодо конституційної реформи, але не те, що робить Лукашенко, а саме принципи Конституції, щоб гарантувати мирні зміни, щоб не було враження, що після реформи Конституції стане ще гірше".

Передісторія:

  • 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, переможцем яких оголосили знову Олександра Лукашенка. Відтоді тривають акції протесту: частина білорусів не визнає Лукашенка президентом і вимагає нових виборів. 
  • Влада жорстко придушує акції протесту, лідерів опозиції або взяла під варту, або змусила виїхати за кордон.  
  • У неділю 6 грудня в Мінську за порушення законодавства про масові заходи затримали понад 300 осіб.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьТихановська
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
13:09
Будівлю Одеської опери та ще чотири об’єкти внесли до списку цінностей з посиленим захистом
13:05
Словацькі перевізники припинили блокаду на кордоні - прикордонники
12:47
Держдеп: Путін не зможе "пережити Захід", Конгрес має теж довести це
12:43
"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця
12:35
У неділю в Україну прийдуть дощі і мокрий сніг
12:21
оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених
12:14
Перебої з мобільним зв’язком: як отримати е-рецепт, якщо смс не приходить
Усі новини...
Реклама: